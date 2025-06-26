AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Muğla'daki kaza sonrası İstanbul'a sevk edildi
Muğla'da tatil yaparken geçirdiği kaza sonucu yaralanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, ambulans uçakla İstanbul'a getirilerek hastaneye kaldırıldı.
Muğla'da denizde geçirdiği kaza sonucu yaralanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.
Bodrum ilçesinde tatil yaparken geçirdiği kazada yaralanan Yalçın'ın, Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.
Yalçın, ambulansla getirildiği Milas-Bodrum Havalimanı'ndan ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.
Beraberindeki sağlık ekibiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kontrollü bir şekilde ambulansa alınan Yalçın, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'ne getirildi.
Vali Davut Gül ve partililer tarafından hastanenin acil servis girişinde karşılanan Yalçın, sedyeyle içeri alındı.
Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel