AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Muğla'daki kaza sonrası İstanbul'a sevk edildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Muğla'daki kaza sonrası İstanbul'a sevk edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da tatil yaparken geçirdiği kaza sonucu yaralanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, ambulans uçakla İstanbul'a getirilerek hastaneye kaldırıldı.

Muğla'da denizde geçirdiği kaza sonucu yaralanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

Bodrum ilçesinde tatil yaparken geçirdiği kazada yaralanan Yalçın'ın, Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Yalçın, ambulansla getirildiği Milas-Bodrum Havalimanı'ndan ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Beraberindeki sağlık ekibiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kontrollü bir şekilde ambulansa alınan Yalçın, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'ne getirildi.

Vali Davut Gül ve partililer tarafından hastanenin acil servis girişinde karşılanan Yalçın, sedyeyle içeri alındı.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
7 yıldır kayıp olan kadının katili eşi çıktı

Karısını gömdüğü yeri böyle gösterdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer yerinden oynadı! Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarına ünlü akını

Yer yerinden oynadı! Şampiyonluk kutlamalarına ünlü akını
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de aşka geldi

Ünlü çift sokak ortasında aşka geldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a savunma sanayiinde iş birliği çağrısı

Erdoğan'dan zirveye damga vuran çağrı! Trump'a açık açık söylemiş
Katliam gibi kaza: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kimse tanıyamadı

Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kimse tanıyamadı
Günden güne eriyor! Mbappe'nin hastalığı ortaya çıktı

Günden güne eriyor! İşte Mbappe'nin son hali
Suudi Arabistan'dan En Nesyri için rekor teklif

En Nesyri için rekor teklif! Ali Koç parayı koyacak yer bulamayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.