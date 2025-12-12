Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya'dan Çernomorsk Limanı'ndaki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'na yönelik saldırıya ilişkin, "Odessa Başkonsolosluğumuz üzerinden gelişmeleri yakından takip etmekte ve vatandaşlarımıza gerekli desteği sağlamayı sürdürmekteyiz. Bu vesileyle, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce sona erdirilmesinin ve Karadeniz'de tırmanmanın önüne geçilmesinin hayati önemini bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Sırakaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'na yönelik gerçekleşen saldırıda bir Türk şirketine ait yabancı bandıralı geminin de zarar görmesinin, bölgede süregelen savaşın Karadeniz'de deniz güvenliğini tehdit eder boyuta ulaştığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Gemideki personel ve tır şoförlerinin tahliyesinin sürdüğünü aktaran Sırakaya, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız arasında herhangi bir can kaybı bulunmaması en büyük tesellimizdir. AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı olarak Odessa Başkonsolosluğumuz üzerinden gelişmeleri yakından takip etmekte ve vatandaşlarımıza gerekli desteği sağlamayı sürdürmekteyiz. Bu vesileyle, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce sona erdirilmesinin ve Karadeniz'de tırmanmanın önüne geçilmesinin hayati önemini bir kez daha vurguluyoruz. Seyrüsefer güvenliğini riske atan, enerji ve liman altyapılarını hedef alan saldırıların durdurulmasına yönelik uluslararası bir düzenlemeye duyulan ihtiyaç açıktır. Türkiye ve AK Parti, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bölgemizde barışın, huzurun ve istikrarın yeniden tesis edilmesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aktif ve yapıcı diplomatik çabalarını kararlılıkla sürdürecektir."

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
