Büyükgümüş'ten Netanyahu'ya Sert Tepki

"Katil Netanyahu ve suç ortaklarının Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözleri, işledikleri ağır suçların üzerini örtmeye dönük beyhude bir çabadır" - "Cumhurbaşkanımız, bölgemizde barışın, hakkın ve insan onurunun yanında duran kararlı duruşuyla mazlumların sesi olmaya devam edecektir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Katil Netanyahu ve suç ortaklarının Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözleri, işledikleri ağır suçların üzerini örtmeye dönük beyhude bir çabadır." ifadesini kullandı.

Büyükgümüş NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Katil Netanyahu ve suç ortaklarının Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözleri, işledikleri ağır suçların üzerini örtmeye dönük beyhude bir çabadır. Gazze'de yıllardır süren soykırım, kadınların, çocukların ve masum sivillerin hedef alındığı saldırıların sorumluları bellidir. İsrail'in saldırgan politikaları ve faaliyetleri, bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemeye devam etmektedir. Bu tablo ortadayken Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza dil uzatmak, hakikati değiştirmez, yalnızca suçluluk psikolojisinin bir yansımasıdır. Cumhurbaşkanımız, bölgemizde barışın, hakkın ve insan onurunun yanında duran kararlı duruşuyla mazlumların sesi olmaya devam edecektir."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
İran'la müzakereler sürerken Trump'tan açıklama geldi

Müzakereler sürerken, Trump'tan tansiyonu yükseltecek çıkış
Gülsim Ali’den şoke eden itiraf: Göğüslerimi bantlamak istediler

Ünlü oyuncudan şoke eden itiraf: Göğüslerimi bantlamak istediler
Ordu'da kahreden kaza, genç öğretmen babasıyla birlikte can verdi

Kahreden kaza: Genç öğretmen ve babası birlikte can verdi

Uganda'nın dosyası kabarık generali Meloni'ye de evlilik teklif etmiş

Eski defterler açıldı: Başbakan'a 100 inekle evlilik teklif etmişti
Tuğba Ekinci'den estetik hamlesi

Ünlü isimden olay yaratan estetik çıkışı: Yaptırmayanı dövüyorlar!
Ederson'dan taraftara mesaj: Bunu asla kabul edemem

Taraftarına olay mesaj: Bunu asla kabul edemem
Mersin'de tabancayla kazara kendini vurduğu iddia edilen kişi öldü

Daha 17 yaşındaydı! Akılalmaz dikkatsizliği, canından etti