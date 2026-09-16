Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Mekke çevresinde önlenen Husilerin İHA saldırısını kınadı:

Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- "Milyonlarca Müslümanın kıblesine ev sahipliği yapan, Harem-i Şerif'in bulunduğu Mekke'nin kutsiyetine ve huzuruna yönelen hiçbir saldırı kabul edilemez"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Milyonlarca Müslümanın kıblesine ev sahipliği yapan, Harem-i Şerif'in bulunduğu Mekke'nin kutsiyetine ve huzuruna yönelen hiçbir saldırı kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Büyükgümüş, NSosyal hesabından, Mekke çevresinde önlenen Husilerin insansız hava aracı (İHA) saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Saldırıya tepki gösteren Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Büyükgümüş, İslam aleminin kalbi, mukaddes şehrimiz Mekke-i Mükerreme'yi hedef alan saldırı girişimini şiddetle kınıyorum. Milyonlarca Müslümanın kıblesine ev sahipliği yapan, Harem-i Şerif'in bulunduğu Mekke'nin kutsiyetine ve huzuruna yönelen hiçbir saldırı kabul edilemez. Kardeş Suudi Arabistan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, İslam coğrafyasında huzuru ve kardeşliği hedef alan her türlü girişimin karşısında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum. Rabb'im Mekke-i Mükerreme'yi, Haremeyn-i Şerifeyn'i ve tüm İslam alemini muhafaza eylesin."

Kaynak: AA
Öcalan için villa mı yapıldı? Bir açıklama da Pervin Buldan'dan geldi

Öcalan'a villa mı yapıldı? DEM kanadından ilk açıklama geldi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı feci kazada 2 kişi öldü, kaza anı kamerada

Elazığ'da feci kaza! Otomobilin ikiye bölündüğü anlar kamerada
Üç bakanlığın kararıyla resmileşti! Okul kantinlerinde yeni dönem

Kantinlerde bir dönemin sonu! Üç bakanlığın kararıyla resmileşti
Siirt-Pervari yolunda kontrollü patlatma kamerada

Köyün yanı başındaki nefes kesen anlar kamerada
Karaman'da okul servisi ile hafif ticari araç çarpıştı! 5'i öğrenci 6 kişi yaralandı

Kavşakta çarpıştılar, kamerada! Serviste öğrenciler vardı
Fed kararı piyasayı sarstı! Altında ibre bir anda tersine döndü

Piyasalar yangın yeri! Altında ibre bir anda tersine döndü
Törene damga vuran an! Belediye başkanı protokole sırtını döndü

Törene damga vuran an! Belediye başkanı protokole sırtını döndü
Kadın kılığına giren seri katil yakalandı: 80 kişiyi öldürdüm

Kadın kılığında kaçarken kıskıvrak yakalandı: 80 kişiyi öldürdüm