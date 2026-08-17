Acar'dan 17 Ağustos Marmara Depremi Anma Mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde felakette yaşamını yitirenleri andı.

Acar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"17 Ağustos 1999. Hepimizin hafızasında derin izler bırakan Marmara Depremi'nin 27'nci yılında, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, ailelerine sabır diliyorum. Yitirdiğimiz canlarımızı ve o gece yaşanan büyük acıyı unutmadık, unutmayacağız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

Kaynak: AA