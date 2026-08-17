Haberler

Acar'dan 17 Ağustos Marmara Depremi Anma Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde felakette yaşamını yitirenleri andı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde felakette yaşamını yitirenleri andı.

Acar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"17 Ağustos 1999. Hepimizin hafızasında derin izler bırakan Marmara Depremi'nin 27'nci yılında, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, ailelerine sabır diliyorum. Yitirdiğimiz canlarımızı ve o gece yaşanan büyük acıyı unutmadık, unutmayacağız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

Kaynak: AA
İran İHA'ları, IKBY Başbakanı Barzani'nin ofisini hedef aldı

İran'dan havalanan İHA'lar, Barzani'nin ofisini hedef aldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye’nin köklü akaryakıt şirketinden konkordato başvurusu

Türkiye'nin 54 yıllık akaryakıt devi iflasın eşiğinde
Yıldız Tilbe'yi görenler şaşkın! Yüzme bilmiyor ama bakın ne yaptı

Yıldız Tilbe'yi görenler şaşkın! Yüzme bilmiyor ama bakın ne yaptı
Dağ başından gelmiş gibi...Ürünlere zarar veren kardeşini uyaran çalışana ölüm tehdidi ve darp

Market çalışanına dehşeti yaşattı! Yumruklu saldırı kamerada
3 metre derinlikte bulunan 5 tonluk mühürlü lahitten bakın ne çıktı

3 metre derinlikte bulundu! İşte 5 tonluk mühürlü lahitten çıkanlar

AK Parti'nin acı günü: Eski milletvekili Azize Sibel Gönül vefat etti...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

AK Parti'nin acı günü: Eski milletvekili Sibel Gönül vefat etti
Ünlü şarkıcıdan forması zorla çıkarttırılan minik Fenerbahçeli taraftara ömürlük destek

Ünlü şarkıcıdan ülkenin konuştuğu minik taraftara ömürlük destek
Çocuklarını görmek isteyen baba, eski eşinden altığı mesajla şoke oldu

Attığı mesaj da sosyal medyadan paylaşması da ayrı skandal