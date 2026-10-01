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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan Yeni Parti Grubu'na tepki:

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- "Siz salonda olsanız ne olur, olmasanız ne olur ama bu bayağılığınızla hem milli iradeye hem de bu Gazi Meclis'e ayıp ediyorsunuz" "Cumhurbaşkanımızı dinlememekle inanın ne kendisine ne de hareketimize hiçbir şey kaybettiremezsiniz, yalnızca kendi ezik siyasi seviyenizi ve devlet adabından bihaber olduğunuzu bir kez daha göstermiş oldunuz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Genel Kurul'a hitabı için kürsüye çıktığı sırada Yeni Parti Grubu milletvekillerinin Genel Kurul salonunu terk etmesine tepki gösterdi.

Acar, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıktığında Yeni Parti Grubu çok matah bir şey yapıyormuş gibi Genel Kurul salonunu terk etti. Arkadaşlar öncelikle kendinize bu kadar anlam yüklemeyin. Yaptığınız bu terbiyesizliğin bizim açımızdan gerçekten bir kıymetiharbiyesi yok. Siz salonda olsanız ne olur, olmasanız ne olur ama bu bayağılığınızla hem milli iradeye hem de bu Gazi Meclis'e ayıp ediyorsunuz. Cumhurbaşkanımızı dinlememekle inanın ne kendisine ne de hareketimize hiçbir şey kaybettiremezsiniz, yalnızca kendi ezik siyasi seviyenizi ve devlet adabından bihaber olduğunuzu bir kez daha göstermiş oldunuz. Tebrikler."

Kaynak: AA
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