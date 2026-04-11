Faruk Acar'dan Netanyahu'ya Sert Yanıt

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Soykırımcı bir seri katilin, ömrünü mazlumların hukukuna ve dünya barışına adamış Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alması, suçluluk psikolojisinin getirdiği kirli bir hezeyandan ibarettir." ifadesini kullandı.

Acar, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Soykırımcı bir seri katilin, ömrünü mazlumların hukukuna ve dünya barışına adamış Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alması, suçluluk psikolojisinin getirdiği kirli bir hezeyandan ibarettir. Şunu o kirli zihniyetinize iyice kazıyın. Kapalı kapılar ardında, karanlık mahfillerde kurduğunuz o kurt sofralarını, o sinsi planlarınızı ve Türkiye'yi hedef alan o istila iştahınızı görüyoruz. Ancak kusura bakmayın, o sofrada bizi yemeye kalkanların dişlerini söker, o masayı başınıza yıkarız."