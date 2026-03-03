Haberler

Keban'da "iftara 5 kala" programı kapsamında sürücü ve yolculara kumanya dağıtıldı

AK Parti Keban İlçe Gençlik Kolları, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında sürücülere ve yolculara iftarlık kumanya dağıttı.

Ak Parti Keban İlçe Gençlik Kolları Başkanlığınca "iftara 5 kala" programı kapsamında sürücü ve yolculara kumanya dağıtıldı.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Koray Adsız, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yunus Emre Kaya ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeleri, Elazığ-Sivas kara yolunun Fırat Nehri Köprüsü mevkisinde geçen sürücülere ve yolculara iftarlık ikramında bulundu.

Adsız, ramazan ayını çeşitli etkinliklerle geçirdiklerini belirterek, "Ramazan ayının manevi atmosferini hep birlikte hissetmek ve bu ruhu yaymak için iftara 5 kala programını gerçekleştiriyoruz.Tüm vatandaşlarımıza hayırlı ramazanlar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
