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AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ödemiş'te Partiye Katılanlar İçin Tören Düzenledi

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AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Ödemiş'te partisine katılanlar için düzenlenen törene katıldı. İnan, törende yaptığı konuşmada, yaklaşan yerel seçimlere değinerek, Ödemişlilerin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ ile Ödemiş Belediye Başkan adayı Ali Hadim'e sahip çıkacağına inandığını söyledi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Ödemiş'te partisine katılanlar için düzenlenen törene katıldı.

İnan, Ödemiş'te partisine katılanlar için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yaklaşan yerel seçimlere değinerek, Ödemişlilerin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ ile Ödemiş Belediye Başkan adayı Ali Hadim'e sahip çıkacağına inandığını söyledi.

Dağ ve Hadim'in seçimi kazanmasıyla Ödemiş'in tüm güzelliklerini hep beraber Türkiye'ye göstereceklerini belirten İnan, şöyle konuştu:

"Karşımızdakileri de sizler görüyorsunuz. Onlar Ödemiş'i, sokaklarını, sıkıntılarını bilmezler. Belediyecilikte başarılı olsalardı mevcut belediye başkanlarının hepsini değiştirmezlerdi. Tüm ilçelerde sadece 3'ü devam ediyor. Ödemiş'i de değiştirdiler değil mi, başarılı olsaydılar Ödemişlilere hizmet etseydiler icraatları ile ön plana çıksaydılar değiştirirler miydi? Çünkü onlar da belediyecilik konusunda imtihanda ne kadar sınıfta kaldıklarını çok iyi biliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı değişti çünkü İzmirlileri geriye götürdü. Tam 23 ilçe belediye başkanını değiştirdiler çünkü ilçelerde tek kalem dahi icraat yapmadılar, şu Ödemiş'te o 5 senelik kayıp bizim neredeyse 50 senemize bedel."

Ödemiş Belediye Başkan adayı Ali Hadim de 31 Mart'ta seçimi kazanarak, ilçeye hizmet etmek istediğini söyledi.

İnan ve beraberindekiler ilçe pazarını gezip, vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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