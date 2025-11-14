AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığına İsmail Ergüneş Atandı
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığına İsmail Ergüneş'in atandığını duyurdu. Görevi devreden Fatih Aydemir'e teşekkür edildi.
(İSTANBUL) - Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı ile yapılan istişarelerin ardından Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığına İsmail Ergüneş'in atandığını açıkladı.
Açıklamada, görevi devreden Fatih Aydemir'e bugüne kadarki özverili çalışmaları için teşekkür edilirken, yeni ilçe başkanına da başarı dilekleri iletildi.
