Haberler

AK Parti Emet İlçe Başkanlığı'na Gece Saldırısı

AK Parti Emet İlçe Başkanlığı'na Gece Saldırısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Polis şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

Kütahya'nın Emet ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı'na kimliği belirlenemeyen kişilerce zarar verildi.

Kapaklıca Mahallesi'ndeki AK Parti Emet İlçe Başkanlığı binasına gece saatlerinde giren şüpheli ya da şüpheliler binadaki bazı eşyaları tahrip edip, camları kırdı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis, binada inceleme yaptı.

Polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
Türkiye'nin nüfusu açıklandı

Türkiye'nin nüfusu açıklandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık yandı
Kamerun sınırında altın madeni çöktü: 100'den fazla ölü

Altın madeni çöktü: En az 100 madenci hayatını kaybetti
Güney Kore: Kuzey Kore'nin 80-120 nükleer silahı olabilir

Güney Kore: Kuzey Kore 80-120 nükleer silaha sahip
Seda Sayan’dan eşine rest: Gönlün kayarsa efendice git

Seda Sayan’dan eşine rest: Gönlün kayarsa efendice git
Canlı yayında açıkladı! İsmail Kartal'ı koltuğundan edecek iddia

Canlı yayında açıkladı! İsmail Kartal'ı koltuğundan edecek iddia
Alparslan Kuytul'un çocuk sesine tahammülsüzlüğü! Cemaate bağırıp parmak salladığı anlar yeniden gündem oldu

Bu öfkenin sebebi çocuk sesleri! Cemaati azarlayıp parmak salladı
Süper Lig devi Ferdi bombasını patlatıyor! Tur gelirse düğmeye basılacak

Süper Lig devi Ferdi bombasını patlatıyor