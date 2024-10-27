Üye Girişi
Haberler

AK Parti Eğil 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

AK Parti Eğil 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Eğil 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

Ak Parti Eğil 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konferans salonunda düzenlenen kongrede, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olanlar ve tüm şehitler için dua edildi.

Kongrede, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman ile Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak ve yeniden aday olan AK Parti Eğil İlçe Başkanı Mehmet Reşit Umay birer konuşma yaptı.

Tek adayla gidilen kongrede Umay yeniden başkan seçildi.

Programa, AK Parti MKYK Üyesi Ali Karakaş, MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan, bazı belediye başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Hamdullah Zengin - Güncel

Yerel Haberler AK Parti Güncel Eğil

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Çık artık Bahçeli'yi sözcü kılma, ne diyorsan sen söyle

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

 Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı yeni partinin adı ve amblemi belli oldu

Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı yeni partinin adı ve amblemi belli oldu

 İki ünlü şarkıcı konser verecek! Mansur Yavaş, terör saldırısının ardından aldığı 'iptal' kararından vazgeçti

Terör saldırısının ardından aldığı "iptal" kararından vazgeçti
Eşini 18 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Öğretmen, katliamı bir hiç uğruna yapmış

Eşini 18 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Öğretmen, katliamı bir hiç uğruna yapmış
West Ham United - Manchester United maçı kaç kaç bitti? West ham United - Manchester United maç özeti! Arsenal- Liverpool maçında Kerem yok mu? Kerem oynamayacak mı? Arsenal- Liverpool 11'ler! SON DAKİKA: 27 Ekim Deprem mi oldu? Deprem ne zaman, nerede oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi deprem raporları! Avrupa- Türkiye saat farkı kaç? Türkiye kış saati uygulamasına geçmeyecek mi? Benfica- Rio Ave maçı ne zaman? Benfica- Rio Ave maçı saat kaçta, şifresiz mi? FENERBAHÇE- BODRUM FK MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe- Bodrum FK maçı şifresiz, HD, kesintisiz izleme linki var mı? ŞİRESİZ İZLE! Amedspor - Pendikspor maçı kaç kaç bitt? Amedspor - Pendikspor maç özeti! Beşiktaş Genel Kurulu'nda ne oldu? Beşiktaş Genel Kurulu'nda kavga mı çıktı? ARSENAL- LIVERPOOL MAÇI CANLI İZLE! Arsenal- Liverpool maçı ŞİFRESİZ Mİ, hangi kanalda? 29 Ekim'de emekliye 5 BİN TL ikramiye var mı? Emekli ikramiyesi verilecek mi? Kim Milyoner Olmak İster CANLI izle! ATV 27 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm izleme linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.