AK Parti Edirne İl Başkanı İba esnafı ziyaret etti

Ak Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kentte esnaf ziyaretlerinde bulundu.

İba, beraberinde AK Parti Merkez İlçe Başkanı Engin Makak ve Kadın Kolları Başkanı Yıldız Yeşilkurt ile Abdurrahman ve Cumhuriyet mahalleleri ile Yeni Sanayi Sitesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Esnafla sohbet eden İba, iş yerlerini gezerek talep ve önerileri dinledi.

İba, esnafa çalışmalarında kolaylık ve bereketli kazançlar diledi.

Kaynak: AA