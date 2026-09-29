AK Parti Edirne heyeti, Bakan Tekin'e eğitim taleplerini iletti

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Ak Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve beraberindeki heyet, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ziyaret etti.

Ziyarette İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, AK Parti Edirne İl Yönetim Kurulu Üyesi Aydoğan Akıncı, İl Kadın Kolları Başkanı Yıldız Yeşilkurt, Merkez İlçe Başkanı Engin Makak ve İl Gençlik Kolları Başkanı Barış Gündoğdu yer aldı.

Görüşmede Edirne ve ilçelerinde eğitim alanında devam eden çalışmalar ile talepler ele alındı.

İba, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, kentin eğitim imkanlarının geliştirilmesine yönelik başlıkları Bakan Tekin'e ilettiklerini belirtti.

Edirne'de eğitim alanında yapılabilecek çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran İba, "Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'i ziyaret ederek, ilimizde ve ilçelerimizde eğitim alanına ilişkin devam eden çalışmalar ve talepler üzerine kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Edirne'mizin eğitim imkanlarının geliştirilmesine yönelik başlıkları Sayın Bakanımızla paylaşarak, yapılabilecek çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

İba, Tekin'e nazik kabulü ile Edirne'ye gösterdiği ilgi ve destek dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA