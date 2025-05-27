AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklama

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklama
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AK Parti Diyarbakır İl Teşkilatınca, 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Ak Parti Diyarbakır İl Teşkilatınca, 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Merkez Sur ilçesindeki Hz. Süleyman Camisi önünden düzenlenen basın açıklamasında, İl Başkan Vekili ve İl Siyasi Hukuk İşler Başkanı Sedat Bayhan, AK Parti olarak göreve geldikleri ilk günden bu yana vesayetçilerle ve cunta heveslileriyle defalarca yüzleştiklerini, sonuna kadar mücadele verdikleri belirtti.

Bayhan, şunları kaydetti:

"Devlet millet kucaklaşmasını inşa ederek milletin iradesini yeniden tesis ettik. Ancak unutmamak gerekir ki vesayet çökmüş olsa da bazı adreslerde vesayetçi zihniyet hala yaşıyor. Vesayetçi ve cuntacı zihniyetin, yine öğrencileri sokaklara dökenler, boykot çağrısı yapanlar, sokakları yakıp yıkanlar, tencere tava çalanlar, kutsallara zarar verenler, 'Ordu göreve' pankartı açanlar, Cumhuriyet mitingleri düzenleyenler, darbe teşebbüsünde tankların önünden sıvışıp kahve içerek seyredenler hala diri olduğunu bizlere her fırsatta gösteriyor. Ancak biz de buradayız. Demokrasi için hukuk için her türlü vesayet zihniyetine karşı dik duruşumuz sürecektir. Bu ülkenin vesayetçi ve cuntacı zihniyete feda edecek bir dakikası bile yoktur. Bizler 'Durmak yok, yola devam' şiarıyla çalışmaya devam edeceğiz. 27 Mayıs darbesini ve onun getirdiği karanlığı bir kez daha kınarken, AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde adalet, kalkınma ve demokrasi mücadelemizden bir an bile olsun geri durmayacağız."

Açıklamanın ardından programa katılanlar, Hz. Süleyman Cami yerleşkesinden açılan sergiyi gezdi.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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