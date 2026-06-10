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Ak Parti'den Yeni Kanun Teklifi Çalışmaları... "Üniversiteden Atılanlara Af" Teklifinin Gelecek Hafta TBMM'ye Sunulması Bekleniyor

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AK Parti, üniversitelerden atılanlara af getiren kanun teklifini haftaya TBMM'ye sunmaya hazırlanıyor. Ayrıca 'suça sürüklenen çocuk' tanımı yerine 'adli takipteki çocuk' ifadesi getirilecek ve çocukların işlediği ağır suçlara cezalar artırılacak. 12. yargı paketi de tatile girmeden çıkarılması planlanıyor.

(TBMM) - Ak Parti, çalışmalarında sona gelinen üniversitelerden atılanlara af getirilmesine ilişkin kanun teklifini haftaya TBMM'ye sunmaya hazırlanıyor. TBMM tatile girmeden 12'nci yargı paketini de çıkarmayı planlayan AK Parti, "suça sürüklenen çocuklara" ilişkin düzenlemeleri ayrı bir kanun teklifiyle getirecek.

AK Parti, tatile girmeden bazı kanun tekliflerini TBMM'ye sunmayı planlıyor. Üniversitelerden ilişiği kesilenlerin yeniden eğitime dönebilmelerine ilişkin kanun teklifi çalışmalarında sona gelindi. Haftaya sunulması beklenen taslağa göre, konuyla ilgili en son yasanın çıktığı Temmuz 2022 tarihinden sonra üniversiteden atılanlar ile bu tarihten önce çıkarılan kanunlardan yararlanmayanların üniversitelere dönebilmesi öngörülüyor. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklikler öngören teklifte öğretim elemanlarına yönelik düzenmeler de yer alacak.

"SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK" TANIMI YERİNE "ADLİ TAKİPTEKİ ÇOCUK" TANIMI YAPILACAK

AK Parti, "suça sürüklenen çocuklara" yönelik düzenlemelere ilişkin ayrı bir kanun teklifi sunmayı planlıyor. Çalışmaları devam eden 12. yargı paketinde, bu konuyla ilgili düzenleme yer almayacak. "Suça sürüklenen çocuk" ifadesi yerine ise "adli süreçteki çocuk" veya "adli takipteki çocuk" tanımlamalarının getirilmesi planlanıyor.

İstanbul'daki Ahmet Minguzzi cinayeti başta olmak üzere diğer cinayetlerle ilgili TBMM'de kurulan Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Meclis Araştırma Komisyonu, rapor yazma çalışmalarını sürdürüyor. Raporda yer alan tespitler çerçevesinde, kanun teklifi için çalışma yapılacağını belirten AK Partili yetkililer, bu konudaki düzenlemelerin 12. yargı paketi yerine ayrı bir teklifle getirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Yetkililer, çocukların işlediği cinayet ve cinsel suçlarla ilgili cezaların artırılacağını vurguladı. Yetkililer ayrıca, "suça sürüklenen çocuk" tanımı yerine, "adli takipteki çocuk" veya "adli süreçteki çocuk" tanımı kullanılması yönünde görüş oluştuğunu ifade etti.

"IBAN MAĞDURLARI" İLE İLGİLİ ETKİ ANALİZİ YAPILIYOR

Ağırlıklı olarak "yargı süreçlerinin hızlandırılması" ile ilgili düzenlemelerin yer alacağı 12. yargı paketiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü ve önümüzdeki günlerde teklifin netleşeceğini belirten AK Partili yetkililer, bu yargı paketinde "IBAN mağdurları" ile ilgili düzenlemelerin yer alıp almayacağı konusunda bir etki analizi çalışması yürütüldüğünü, etki analizi sonucuna göre değerlendirme yapılacağını kaydetti. Yetkililer, TBMM tatile girmeden 12. yargı paketinin çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.

"YENİ ANAYASA EN ERKEN SONBAHARDA GÜNDEME GELEBİLİR"

Öte yandan, AK Partili yetkililer soru üzerine, "yeni anayasa" konusunda parti tarafından oluşturulan komisyonun "politika belgesi" hazırlanmasına yönelik çalışmalarının devam ettiğini belirtti. "Hazırlanacak yeni anayasanın referanduma götürüleceği" tartışmalarıyla ilgili, "Önemli olan kabul edilebilecek bir anayasa metninde uzlaşılması" ifadesini kullanan yetkililer, yeni anayasanın en erken sonbaharda gündeme gelebileceğini belirtti.

Kaynak: ANKA
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