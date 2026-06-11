AK Parti, Milli Takım İçin 'Siz Hepiniz Biz Türkiye' Şarkısını Besteledi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, AK Parti tarafından A Milli Futbol Takımı'na 2026 FIFA Dünya Kupası'nda destek olmak amacıyla 'Siz Hepiniz Biz Türkiye' adlı şarkı bestelendi.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Siz Hepiniz Biz Türkiye' adlı eser, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde A Milli Futbol Takımı'na armağan edildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hayata geçirilen çalışma, Türkiye'nin ortak heyecanını, birlik ruhunu ve milli gururunu müziğin evrensel diliyle buluşturuyor. Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, aranjörlüğünü ve seslendirmesini Ceyhun Çelik'in gerçekleştirdiği eser; Türk Halk Müziği'nin sevilen türkülerinden 'Hadi Gülüm Yandan Yandan'ın, Milli Takım coşkusuna ve tribün atmosferine uygun şekilde yeniden yorumlanmasıyla hazırlandı.

KLİPTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GÖRÜNTÜLERİNE DE YER VERİLDİ

Eser için hazırlanan özel klipte; ay-yıldızlı formayı gururla taşıyan futbolcuların sahadaki mücadeleleri, taraftarların tribünlerde oluşturduğu atmosfer ve yaşanan sevinç anları bir araya getirildi. Klipte ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbol sahalarındaki görüntülerine ve milli heyecanı paylaşan vatandaşların coşkusuna yer verilerek, Türkiye'nin ortak hedefler etrafında kenetlenme iradesi vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı