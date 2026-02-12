Haberler

AK Parti Fındıklı İlçe Başkanlığı, Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'e destek verdi

AK Parti Fındıklı İlçe Başkanlığı, sosyal medyada hedef alınan Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek için bir araya geldi. İlçe Başkanı Esat Özgümüş, saldırının sadece bir kişiye değil, kültüre yapıldığını vurguladı.

AK Parti Fındıklı İlçe Başkanı Esat Özgümüş, parti binasında yaptığı basın açıklamasında, sadece bir olayı konuşmak için değil, aynı zamanda nasıl bir ülkede yaşamak istediklerini hatırlatmak için toplandıklarını söyledi.

Özgümüş, Güneş'in yöresel kıyafetler giydiği için sözlü saldırıya maruz kaldığına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu saldırı yalnızca bir kişiye değil, kültürümüze, değerlerimize ve birlikte yaşama irademize yapılmıştır. Biz de biliyoruz ki yöresel kıyafet, kıyafetler bir kumaş parçasından ibaret değildir. Onlar geçmişimizin izleri, kültürümüzün rengini ve bu toprakların ruhunu taşır. Özgür bir Türkiye'de farklılıklar ayrışma sebebi değil, zenginliktir. Özgür bir Türkiye'de bir kadının duruşu, emeğine ve kimliğine saldırı konusu yapılamaz."

Öte yandan kadın kolları üyeleri de giydikleri yöresel kıyafetlerle Güneş'e destek verdi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
