AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail güçlerinin uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını kınayarak, uluslararası toplumu ortak tutuma davet etti.
Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na müdahalesine tepki göstererek, şunları kaydetti:
"Uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıyı telin ediyoruz. Türkiye olarak gelişmeleri yakından takip ediyor, uluslararası toplumu bu hukuk tanımaz korsanlığa karşı etkili ve caydırıcı adımlar atılması konusunda ortak tutuma davet ediyoruz."