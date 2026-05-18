Haberler

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail güçlerinin uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını kınayarak, uluslararası toplumu ortak tutuma davet etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıyı telin ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na müdahalesine tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıyı telin ediyoruz. Türkiye olarak gelişmeleri yakından takip ediyor, uluslararası toplumu bu hukuk tanımaz korsanlığa karşı etkili ve caydırıcı adımlar atılması konusunda ortak tutuma davet ediyoruz."

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti

Trump'ın "Son uyarım" diyerek tehdit ettiği İran'dan sürpriz hamle

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar

Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
Belediye çalışanı ilçe meydanındaki silahlı saldırıda öldürüldü

Belediye çalışanına kanlı infaz
Adana'da satırlı, bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'da satırlı, bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
İstanbul'da kırmızı bültenle ve difüzyon mesajıyla aranan 14 kişi yakalandı

Interpol tarafından aranıyorlardı! Hepsi tek tek evlerinden alındı
Fenerbahçeliler Derneği'ne saldırı: 2 çocuk ailelerine teslim edildi

Fenerbahçeliler Derneği'ni yakan 2 çocuk ailelerine teslim edildi
Elazığ'da sahte yoğun bakım çetesi çökertildi

Elazığ'da sahte yoğun bakım çetesi çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
Jose Mourinho Real Madrid'e geri döndü

Ve beklenen oldu!