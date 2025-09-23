AK Parti'den Filistin Devleti Tanıma Çağrısı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Türkiye olarak çağrımız açıktır. Daha fazla ülke, gecikmeden Filistin Devleti'ni tanımalı ve bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir." ifadesini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurmasına ilişkin açıklama yaptı.

Portekiz'in ardından Fransa'nın da Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını ilan etmesinin yıllardır işgal ve zulüm altında yaşam mücadelesi veren Filistin halkı için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Ala, şunları kaydetti:

"Ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, 'Filistinliler için devlet kurmak bir ödül değil, bir haktır' sözleri, meselenin özünü özetlemekte. Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkının artık geciktirilmemesi gerektiğinin altını çizmektedir. Türkiye olarak bu gelişmeleri memnuniyetle karşılıyor, Filistin halkının yanında olmaya, haklı mücadelelerini her platformda savunmaya devam ediyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği dış politika vizyonu çerçevesinde Türkiye, yıllardır olduğu gibi bugün de iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışa ulaşılması gerektiğini vurgulamakta ve savunmaktadır. Uluslararası toplumun bu tarihi adımları sürdürmesi, bölgesel ve küresel barış için de bir zorunluluktur. Türkiye olarak çağrımız açıktır. Daha fazla ülke, gecikmeden Filistin Devleti'ni tanımalı ve bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir."