AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Sosyal Hizmetler Kanunu'na ilişkin açıklama Açıklaması

İnan, sosyal medya hesabından TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin yaptığı paylaşımda, "Biz, dijital dünyanın sunduğu ışıltılı vitrinin ardındaki karanlık dehlizleri ve çocuklarımızı bekleyen devasa tuzakları en yalın haliyle idrak edebilen bir kuşağız." ifadelerini kullandı.

"Bugün TBMM Genel Kurulunda kabul edilen bu kanun teklifi, evlatlarımızın zihinsel bütünlüğü, aile kurumumuzun sükuneti ve Türkiye'nin aydınlık yarınları için atılmış hayati bir adımdır." değerlendirmesinde bulunan İnan, şunları kaydetti:

"Kamuda ve özel sektörde çalışan annelerin doğum izin sürelerini 16 haftadan 24 haftaya, özel sektörde çalışan babaların babalık iznini de kamuda olduğu gibi 5 günden 10 güne çıkarıyoruz. Ayrıca, sokağın tehlikelerinden katbekat daha fazlasını barındıran dijital dünyanın o denetimden uzak sokaklarında çocuklarımızın savunmasızca gezinmelerine rıza gösteremeyiz. Küçük ekranların ardında devasa tehditlerle baş başa kalmalarına müsaade etmeyeceğiz. Evlatlarımızın bu dijital taarruza ve siber zorbalığa kurban edilmesine asla seyirci kalmayacağız. Attığımız bu adımları 'sansür' ve 'yasakçılık' gibi süslü kavramların ardına sığınarak eleştiren CHP'nin bu dilini unutmayacağız. Çocuklarımızı dijital istismardan koruduğumuz gibi CHP'li belediye başkanlarının veri casusluğundan da şantajcı ve tacizci zihniyetinden de koruyacağız."