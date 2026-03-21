AK Parti Grup Başkanvekili Usta'dan Adalet Bakanı Gürlek'e destek

Güncelleme:
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarına yanıt vererek, Adalet Bakanı'nın açıklamalarının yeterli olduğunu ifade etti. Ayrıca, CHP'den itirafçılarla ilgili açıklama beklediklerini belirtti.

Ak Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik iddialarına ilişkin, "Sayın Bakanımız gerekli açıklamayı yapmış, tüm belgeleriyle birlikte sürecin hukuki yollarla takip edileceğini açıkça ifade etmiştir." ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Usta, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımız gerekli açıklamayı yapmış, tüm belgeleriyle birlikte sürecin hukuki yollarla takip edileceğini açıkça ifade etmiştir. Ancak aynı açıklık ve şeffaflığı Özgür Özel'den de bekliyoruz. Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere, yargılanan şahısların beyan ettikleri maaşlar dışında tespit edilen mal varlıklarına dair kamuoyuna net bir açıklama yapılmalıdır. Açıkça soruyoruz, CHP bugüne kadar itirafçı olan kişiler hakkında tek bir dava açmış mıdır ya da bu kişilerin partiden ihracına dair herhangi bir adım atılmış mıdır? Sessizlik, cevap değildir. İşiniz zor, Özgür Bey."

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı

Ünlü isimlerin adının karıştığı futbolcu cinayetinde yeni gelişme
Avrupa diken üstünde! İran'ın Diego Garcia saldırısı büyük panik yarattı

Avrupa'nın kalbi diken üstünde! İran'ın gizli silahı uykuları kaçırdı
Kırmızı bikinisiyle trafiğe çıktı, 5 kazaya neden oldu

Trafiğe böyle çıktı, hastaneler yaralılarla doldu
Asensio'nun bayramını zehir eden olayın perde arkası ortaya çıktı

Bayramını zehir eden olayın perde arkası ortaya çıktı
Maça başlar başlamaz kabusu yaşadı! Liverpool'a Ekitike şoku

Bu kare maçın 3. dakikasında çekildi
Görenler tanıyamıyor! Yıldız ismin son haline bakın

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?
Batshuayi'den Galatasaray taraftarını delirten beğeni

Galatasaray'ın eski yıldızı bu kareye beğeni attı, taraftar çıldırdı