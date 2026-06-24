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Ak Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan "Çerçeve Yasa Ne Zaman Gelecek" Sorusuna Yanıt: Meclis Kapanmadan Yetiştirmeye Çalışacağız

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AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, süreçle ilgili çerçeve yasayı Meclis tatile girmeden sunmayı planladıklarını açıkladı.

(TBMM) - Ak Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, süreçle ilgili çerçeve yasayı tatile girmeden Meclis'e sunmayı planladıklarını belirterek, "Meclis kapanmadan yetiştirmeye çalışacağız. Bizim planımız öyle. Meclis tatile girmeden yasayı sunmak" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Vekili Ala, AK Parti grup toplantısı için geldiği TBMM'de ANKA Haber Ajansı'nın süreçle ilgili çerçeve yasanın ne zaman Meclis'e sunulacağı sorusu üzerine "Meclis kapanmadan yetiştirmeye çalışacağız. Bizim planımız öyle. Meclis tatile girmeden yasayı sunmak" dedi.

Efkan Ala, kaç maddelik bir yasa olacağı sorusuna "Yasayı burası yapar… Göndereceğiz. Planımız bu. Meclis tatile girmeden yasayı sunmak" karşılığını verdi.

Mevzuata göre 1 Temmuz'da tatile girmesi planlanan TBMM'nin çalışmalarına devam etmesi kararı alınmıştı. TBMM'nin 24 Temmuz'a kadar çalışması planlanıyor.

Kaynak: ANKA
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