Ak Parti'den, 6 beldede yapılan ara seçimlerin sonuçlarına ilişkin videolu paylaşım yapıldı.

Partinin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Milletimiz cevabını sandıkta verdi. Yüzde 62." ifadeleri yer aldı.

Videoda, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları ile ara seçimlerde AK Parti'nin kazandığı 4 belde ve MHP'nin kazandığı 1 beldede elde edilen oy oranlarına da yer verildi.