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AK Parti Çukurca İlçe Başkanlığına Hüseyin Yılmaz Atandı

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AK Parti Çukurca İlçe Başkanlığına atanan Hüseyin Yılmaz, görevine başladı. Eski ilçe başkanı Zeki Derinden görevi devralan Yılmaz, parti binasından kendisini karşılayan vatandaşlara ve partililere hitap etti. Partideki programa, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, Belediye Başkanı Ensar Dündar, MHP İlçe Başkanı Mehmet Salim Sevinç, partililer ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti Çukurca İlçe Başkanlığına atanan Hüseyin Yılmaz, görevine başladı.

Eski ilçe başkanı Zeki Derinden görevi devralan Yılmaz, parti binasından kendisini karşılayan vatandaşlara ve partililere hitap etti.

Partideki programa, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, Belediye Başkanı Ensar Dündar, MHP İlçe Başkanı Mehmet Salim Sevinç, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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