Üye Girişi
Haberler

AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç: 'Seçim çalışmalarımızı sürdüreceğiz'

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Çubuk ilçe Başkanı Ahmet Kılıç, yerel seçim çalışmaları kapsamında ilçede girmedik kapı, sıkmadık el bırakmadıklarını söyledi.

AK Parti Çubuk ilçe teşkilatında basın toplantısı düzenleyen Kılıç, seçime sayılı günler kaldığını, ilçede 11 bin konutu ve iş yerini tek tek ziyaret ettiklerini belirtti.

Partilerinin tüm kademelerinin gece gündüz demeden 1 Nisan'a kadar çalışacağını ve büyük bir oy oranıyla yeniden hem Çubuk'ta hem de Başkent Ankara'da adaylarının kazanacağını savunan Kılıç, şunları söyledi:

"İlçe teşkilatı olarak 23 Ocak'ta İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'ni kurarak seçim startını verdik. Bu tarihten itibaren seçim çalışmalarımız, esnaf, çat kapı, pazar yeri ziyaretlerimiz, kafe, kahvehane, kamu kurum ve kuruşları, sivil toplum kuruluşları ziyaretlerimiz aralıksız devam etti. Şu ana kadar 11 bin eve ziyaretimiz oldu. Seçim gününe kadar kalan tüm hanelere de ulaşmayı planlıyoruz. Çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kılıç, 23 Mart'ta yapılacak Büyük Ankara Mitingi'ne tüm ilçe halkını davet ederek, parti binası önünden mitin alanına ücretsiz servis kaldırılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Kılıç AK Parti Çubuk Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ORDU SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? MUĞLA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Karabük Üniversitesi'nde neler oluyor? Skandal olay ne? Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Cübbeli Ahmet Hoca kimi tehdit etti? Cübbeli kimi, neden tehdit etti? İsmailağa Cemaatine neler söyledi? MERSİN SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? MARDİN SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? EMEKLİ PROMOSYON 2024! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Garanti, İNG, Akbank.... MALATYA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? KONYA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Konya Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Karabük Üniversitesi'nde ne oldu? Afrikalı öğrenciler HPV mi bulaştırdı? Son durum ne? KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? KAYSERİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? KAHRAMANMARAŞ SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? İZMİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 | İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2024 | İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title