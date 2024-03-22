AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç: 'Seçim çalışmalarımızı sürdüreceğiz'

AK Parti Çubuk ilçe Başkanı Ahmet Kılıç, yerel seçim çalışmaları kapsamında ilçede girmedik kapı, sıkmadık el bırakmadıklarını söyledi.

AK Parti Çubuk ilçe teşkilatında basın toplantısı düzenleyen Kılıç, seçime sayılı günler kaldığını, ilçede 11 bin konutu ve iş yerini tek tek ziyaret ettiklerini belirtti.

Partilerinin tüm kademelerinin gece gündüz demeden 1 Nisan'a kadar çalışacağını ve büyük bir oy oranıyla yeniden hem Çubuk'ta hem de Başkent Ankara'da adaylarının kazanacağını savunan Kılıç, şunları söyledi:

"İlçe teşkilatı olarak 23 Ocak'ta İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'ni kurarak seçim startını verdik. Bu tarihten itibaren seçim çalışmalarımız, esnaf, çat kapı, pazar yeri ziyaretlerimiz, kafe, kahvehane, kamu kurum ve kuruşları, sivil toplum kuruluşları ziyaretlerimiz aralıksız devam etti. Şu ana kadar 11 bin eve ziyaretimiz oldu. Seçim gününe kadar kalan tüm hanelere de ulaşmayı planlıyoruz. Çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kılıç, 23 Mart'ta yapılacak Büyük Ankara Mitingi'ne tüm ilçe halkını davet ederek, parti binası önünden mitin alanına ücretsiz servis kaldırılacağını sözlerine ekledi.