Haberler

Çorum Ak Parti İl Başkanı Alar, gazetecilerle buluştu

Çorum Ak Parti İl Başkanı Alar, gazetecilerle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelerek, gazeteciliğin toplumsal sorumluluğunu vurguladı ve basının demokrasideki rolünün önemine dikkat çekti.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Çorum Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan Alar, basının yalnızca haber aktaran bir mecra olmadığını, aynı zamanda toplumsal sorumluluk taşıyan önemli bir meslek olduğunu söyledi.

Gazeteciliğin toplumun sesi ve vicdanı olduğunu vurgulayan Alar, "Demokrasinin sağlıklı işlemesi için basının üstlendiği rol hayati öneme sahiptir. Sizler, kamu adına sorumluluk üstlenen ve yönetimle vatandaş arasında köprü kuran önemli aktörlersiniz." ifadelerini kullandı.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar da davetten dolayı Alar'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım

"Gelişmeler iyi değil" diyen Erdoğan'dan önemli bir çağrı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pakistan'da düğün evindeki tüpün patlaması sonucu 8 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Düğün evinde tüp patladı: Gelin ve damat dahil 8 kişi öldü
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez uçak kazasında hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı korkunç kazada can verdi! Rüyasında defalarca görmüş
Ayrılığın perde arkası duyuruldu: Stefan Kuntz için taciz iddiası

''Ailevi sebepler demişti'' Ayrılık nedeni bambaşkaymış
Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı! Pencereden giren ekipler şaşkınlık yaşadı

Bu nasıl vicdan! Bebeğin ağlaması mahalleyi ayağa kaldırdı
Pakistan'da düğün evindeki tüpün patlaması sonucu 8 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Düğün evinde tüp patladı: Gelin ve damat dahil 8 kişi öldü
Fenerbahçe taraftarından güvenlik görevlilerine büyük jest

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Yürekleri ısıtan görüntü
Evde yaktığı mangaldan zehirlenip öldü

Isınmak için evde yaktığı mangal genç adamın sonu oldu