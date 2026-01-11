Çorum Ak Parti İl Başkanı Alar, gazetecilerle buluştu

AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Çorum Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan Alar, basının yalnızca haber aktaran bir mecra olmadığını, aynı zamanda toplumsal sorumluluk taşıyan önemli bir meslek olduğunu söyledi.

Gazeteciliğin toplumun sesi ve vicdanı olduğunu vurgulayan Alar, "Demokrasinin sağlıklı işlemesi için basının üstlendiği rol hayati öneme sahiptir. Sizler, kamu adına sorumluluk üstlenen ve yönetimle vatandaş arasında köprü kuran önemli aktörlersiniz." ifadelerini kullandı.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar da davetten dolayı Alar'a teşekkür etti.