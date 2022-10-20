AK Parti, cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin ödenmesini ön gören yasa teklifini Meclis'e sundu

AK Parti tarafından, cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin karşılanması da ön gören torba yasa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.

Ak Parti, Meclis Başkanlığı'na 21 maddeden oluşan yeni bir torba kanun teklifi sundu. Teklife göre, Cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanacak.

İÇME VE KULLANMA SUYU GİDERLERİ DE KARŞILANACAK

Belediyeler Cemevlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını indirimli veya ücretsiz olarak karşılayacak. AK Parti tarafından Meclis'e sunulan bu yasa tasarı, uzun süreden bu yana cemevleri tarafından talep ediliyordu.