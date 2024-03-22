AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Demirkol, Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Projelerini Anlattı

AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, sahipsiz hayvanlara yönelik projeleriyle ilgili bilgi verdi.

Seçim çalışmalarını sürdüren Demirkol, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Engelsiz Çay Bahçesi'nde hayvansever derneklerin temsilcileri ve gönüllülerle bir araya geldi.

Hayvanseverlerin istek ve taleplerini dinleyen Demirkol, sahipsiz hayvanlara yönelik projelerini anlattı.

Seçim çalışmaları kapsamında Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Hastanesi'ni de ziyaret ettiğini anımsatan Demirkol, şunları söyledi:

"Hayvan Hastanesinde misafir edilen hayvanlarımızı gördük ve o canlıların ortamını beğenmedik. Çok dağınık, paldır küldür yapılmış bir durum var. Biz bunun bir an önce düzeltilmesi gerektiğinin kararını verdik. Fedakarca çalışan arkadaşlarımız var. Oradaki veteriner arkadaşlarımız, ekipler gayet güzel bir gayret göstermişler. Fakat üst destek, üst akıl olmayınca olan eksikleri gördük."

Demirkol, Bolu'da en önemli eksikliğin modern bir hayvan hastanesi bulunmaması olduğuna işaret ederek, kentte görüntüleme cihazları, sedye sayısı ve müşahede alanlarının yeterli olmadığını vurguladı.

Sahipsiz hayvanların kısırlaştırma işleminin ivedilikle yapılması gerektiğini kaydeden Demirkol, "Kısırlaştırma ameliyatı sayımızı, günlük 100'e çıkarabilirsek olayı toparlarız." ifadelerini kullandı.

Demirkol, evcil hayvan mezarlığıyla ilgili aktif sayıyı ve niteliği artıracaklarını vurgulayarak, sokağa terk edilen evcil hayvanlarla ilgili çalışmaları, kuracakları bilim kurullarıyla yürüteceklerini sözlerini ekledi.