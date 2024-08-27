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AK Parti Bingöl Milletvekilleri Karlıova ilçesini ziyaret etti

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AK Parti Bingöl milletvekillileri Feyzi Berdibek ile Zeki Korkutata, Karlıova ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. İlçenin sorun ve taleplerini dinleyen milletvekilleri, Kaymakam Tufan Bağır Gilan'ı da ziyaret ederek projeler hakkında istişarede bulundu.

Ak Parti Bingöl milletvekillileri Feyzi Berdibek ile Zeki Korkutata Karlıova ilçesini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile Karlıova ilçesinde AK Parti ilçe yönetimi, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Berdibek ve Korkutata, ilçenin sorun ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Tufan Bağır Gilan'ı makamında ziyaret eden Berdibek ve Korkutata, ilçede hayata geçirilen ve planlanan projeler hakkında istişarede bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Feyzi Berdibek Karlıova AK Parti Politika Güncel Haberler

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