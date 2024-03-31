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AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman Oyunu Kullandı

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AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Yaman, eşi Ayşe ve kızı Selvet Yaman'la geldiği Edebali Ortaokulu'ndaki 1125 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Yaman, Bilecik'te demokrasi şöleni yaşandığını söyledi.

Vatandaşların seçime yoğun ilgi gösterdiğini belirten Yaman, "İnşallah seçimler Bilecik'imize ve memleketimize hayırlara vesile getirir. Bu süreç içinde gayretli şekilde çalışan teşkilat mensuplarımıza ve dava arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun inşallah." dedi.

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Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Yaman AK Parti Bilecik Politika Güncel Haberler

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