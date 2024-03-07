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AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman Gölpazarlılar Kültür ve Kalkındırma Derneği Etkinliğine Katıldı

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AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Gölpazarlılar Kültür ve Kalkındırma Derneğince düzenlenen etkinliğe katıldı. Yaman, Bilecik'i daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışacaklarını belirtti.

Ak Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Gölpazarlılar Kültür ve Kalkındırma Derneğince düzenlenen etkinliğe katıldı.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kentteki bir restoranda gerçekleşen programda Yaman'ı, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı da olan Dernek Başkanı Mehmet Ergün karşıladı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmalarına yer verilen Yaman, Bilecik'i daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışacaklarını belirtti.

Bunun birlikte hareketle mümkün olduğunu vurgulayan Yaman, "Cumhur İttifakı olarak hizmet yolculuğumuzu birlikte sürdüreceğiz. Bilecik, hasret kaldığı gerçek belediyecilik hizmetlerine tekrar kavuşacak." ifadesini kullandı.

Programda, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, Bilecik Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Halit Gölcan ile AK Parti İl Genel Meclisi üyesi adayı Mustafa Cilali da yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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