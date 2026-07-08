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AK Parti Beypazarı İlçe Teşkilatı toplantıda bir araya geldi

AK Parti Beypazarı İlçe Teşkilatı toplantıda bir araya geldi
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AK Parti Beypazarı İlçe Teşkilatı, haftalık toplantısında çalışmaları değerlendirdi. İlçe Başkanı Halil Etili, gelecek seçimde belediye başkanlığını kazanmak için sahada yoğun mesai harcayacaklarını belirtti.

AK Parti Beypazarı İlçe Teşkilatı, haftalık toplantıda bir araya geldi.

İlçe Başkanı Halil Etili başkanlığında düzenlenen toplantıda, hafta boyunca yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda genel bir değerlendirmede bulunan Etili, şunları kaydetti:

"Aldığımız kararları hayata geçirerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her zaman dediğimiz gibi, çalmadık kapı, girmedik hane ve gönül bırakmayacağız. İlçemizde gelecek seçimde belediye başkanlığını da almak üzere hepimize ciddi sorumluluklar düşmektedir. Bunun bilinciyle çalışmalarda bulunacağız."???????

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
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