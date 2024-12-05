AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı Yürütme Kurulu Toplantısı Yapıldı
AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı'nın yürütme kurulu toplantısında, İlçe Başkanı Halil Etili yürütme kurulu üyelerini tanıttı ve önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek saha çalışmaları hakkında bilgi verdi.
AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
AK Parti İlçe Başkanı Halil Etili, toplantıda yürütme kurulu üyelerini tanıttı.
Partinin çalışma programı kapsamındaki konuların ele alındığı toplantıda, İlçe Başkanı Etili, bundan sonraki süreçte yapacakları saha çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.??????????????