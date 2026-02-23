Haberler

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı iftar programı düzenledi

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı iftar programı düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı tarafından iftar verildi.

Ak Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı tarafından iftar verildi.

Bir tesiste düzenlenen iftara, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile şehit yakınları, gaziler ve aileleri, AK Partinin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Oktay, konuşmasında, görevi gereği yoğun yurt dışı ziyaretleri gerçekleştirdiğine değinerek, yurt dışından bakıldığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin muhteşem gözüktüğünü, barışın, refahın, kalkınmanın, birlik, beraberlik ve kardeşliğin, bölgesinde lider ve dünyada sözü geçen bir Türkiye'nin konuşulduğunu dile getirdi.

Bu güzel manzaranın bu birlik ve beraberliğin sonucu olduğunu vurgulayan Oktay, "Bu beraberliğimize, dayanışmamıza, hiçbir şekilde zeval getirmeden devam edersek, 'Türkiye Yüzyılı'nda inşa edeceğiz' dediğimiz, 'Türkiye'nin yeniden şahlanışı, ayağa kalkışı, uyuyan devin uyanması' diye ifade ettiğimiz Türkiye, inşallah çok daha hızlı bir şekilde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geleceğe yürüyecek. Hep birlikte yürüyeceğiz. Bunu çok somut şekilde artık görüyoruz." diye konuştu.

Leyla Şahin Usta da kimseyi ötekileştirmediklerini ve dışlamadıklarına dikkati çekerek, "Bizi de kimse ötekileştirmesin. Kimse bizi bu ülkenin ali unsuru olmaktan vazgeçirmesin. Bu ülkede inancıyla, diniyle, ezanıyla, bayrağıyla, namazıyla, orucuyla var olan Müslümanlar olarak her zaman mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

Ömer İleri, bu tür buluşmalarla AK Parti teşkilatlarının ne anlama geldiğini, ne ifade ettiğini bir kez daha idrak ettiklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu sofralar, hepimizin sevgi sofraları, gönül sofraları, Çok şükür birbirimizi seviyoruz, birbirimize sahip çıkıyoruz. Bizler, siyasetini sevgi üzere inşa eden kadrolarız. Bizler, milleti kucaklayan kadrolarız. Bizler, yeri geldiğinde, başka ülkelerde zalimler karşısında, zulüm altında inleyenlere kucak açanlarız. Suriyeli kardeşlerimizi misafir edenleriz. Yine vurgulamamız lazım, şu tarihi süreçte, şu büyük sınamaların olduğu günlerde, büyük sınavlar verdiğimiz şu günlerde, tarihin doğru tarafında durmayı bilen kadrolarız."

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
Sergen Yalçın gözlerine inanamadı! İşte maça damga vuran o an

Binlerce kez paylaşılan o an!
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası

Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız

Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme! 'Altın dokunuş' devri kapandı

Emeklilik hayali kuran milyonları yıkan gelişme! Bir devir kapandı
Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi

Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi
Farioli'nin Porto'su bildiğiniz gibi! Önüne geleni yeniyor

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni ezip geçiyor
Diva Bülent Ersoy, iftar davetine katıldığı elbiseyle dikkat çekti

İftardaki tercihi yine olay oldu
Hakan Sabancı'nın aşk kronolojisi çıkarıldı: Listede kimler yok ki!

Bakın kimlerle aşk yaşamış
Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi

Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi
Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor

Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu yeni takımında şov yapıyor
Kavak Yelleri'nin senaristinden yıllar sonra itiraf: Midem bulanınca diziyi bıraktım

Senaristinden yıllar sonra olay itiraf: Midem bulandı, diziyi bıraktım