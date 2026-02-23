AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı iftar programı düzenledi

Ak Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı tarafından iftar verildi.

Bir tesiste düzenlenen iftara, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile şehit yakınları, gaziler ve aileleri, AK Partinin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Oktay, konuşmasında, görevi gereği yoğun yurt dışı ziyaretleri gerçekleştirdiğine değinerek, yurt dışından bakıldığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin muhteşem gözüktüğünü, barışın, refahın, kalkınmanın, birlik, beraberlik ve kardeşliğin, bölgesinde lider ve dünyada sözü geçen bir Türkiye'nin konuşulduğunu dile getirdi.

Bu güzel manzaranın bu birlik ve beraberliğin sonucu olduğunu vurgulayan Oktay, "Bu beraberliğimize, dayanışmamıza, hiçbir şekilde zeval getirmeden devam edersek, 'Türkiye Yüzyılı'nda inşa edeceğiz' dediğimiz, 'Türkiye'nin yeniden şahlanışı, ayağa kalkışı, uyuyan devin uyanması' diye ifade ettiğimiz Türkiye, inşallah çok daha hızlı bir şekilde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geleceğe yürüyecek. Hep birlikte yürüyeceğiz. Bunu çok somut şekilde artık görüyoruz." diye konuştu.

Leyla Şahin Usta da kimseyi ötekileştirmediklerini ve dışlamadıklarına dikkati çekerek, "Bizi de kimse ötekileştirmesin. Kimse bizi bu ülkenin ali unsuru olmaktan vazgeçirmesin. Bu ülkede inancıyla, diniyle, ezanıyla, bayrağıyla, namazıyla, orucuyla var olan Müslümanlar olarak her zaman mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

Ömer İleri, bu tür buluşmalarla AK Parti teşkilatlarının ne anlama geldiğini, ne ifade ettiğini bir kez daha idrak ettiklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu sofralar, hepimizin sevgi sofraları, gönül sofraları, Çok şükür birbirimizi seviyoruz, birbirimize sahip çıkıyoruz. Bizler, siyasetini sevgi üzere inşa eden kadrolarız. Bizler, milleti kucaklayan kadrolarız. Bizler, yeri geldiğinde, başka ülkelerde zalimler karşısında, zulüm altında inleyenlere kucak açanlarız. Suriyeli kardeşlerimizi misafir edenleriz. Yine vurgulamamız lazım, şu tarihi süreçte, şu büyük sınamaların olduğu günlerde, büyük sınavlar verdiğimiz şu günlerde, tarihin doğru tarafında durmayı bilen kadrolarız."