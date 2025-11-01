AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili, Dolu ve Fırtına Zararını İnceledi

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili, ilçede etkili olan dolu ve fırtına nedeniyle zarar gören mahalleye ziyarette bulundu.

???????Etili, beraberindeki partililerle Dikmen Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Dolu ve fırtınadan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Etili, muhtar Nevzat Arslan ile görüştü. ???????