AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı'nda teşkilat tanışma programı yapıldı

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "İnşallah AK Parti İl Başkanı olarak Cumhurbaşkanı'mızın destekleriyle, bizler de var gücümüzle Beykoz'umuzda bu değişim sürecinin rahmetine ve bereketine ve toplumumuza da yansımasına hep birlikte şahit olacağız." dedi.

AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığınca düzenlenen teşkilat tanışma programına Özdemir'in yanı sıra CHP'den istifa ederek, AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel de katıldı.

Programda konuşan Özdemir, teşkilat mensuplarıyla bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Beykoz'da güçlü bir dayanışma kültürü olduğunu dile getiren Özdemir, "Kıymetli Belediye Başkan Vekilimize 'hoş geldiniz.' diyoruz. Beykoz'umuzda çok dinamik, pozitif, her şeyden öte kenetlenmiş, bir arada olma kültürünü benimsemiş, aynı zamanda kendi kardeşlerine de her zaman kucak açan bir yapı var. Ben il başkanı olduğum süreçten bu tarafa kadar ilçe başkanımızın, kademe başkanlarımızın uyumlu gayreti ve çabasına şahidim." diye konuştu.

Özdemir, Gürzel'in görevi devraldığı günden bugüne kadar belediye içerisindeki yaklaşımı, tutumu, pozitifliğinden teşkilat mensuplarının ziyadesiyle mutlu olduğunu belirtti.

Beykoz ilçesine hizmet etmenin ötesinde başka bir ajandasının olmayışının teşkilat mensuplarının memnuniyet duyduğuna dikkati çeken Özdemir, "Kıymetli Başkan Vekilimiz yine zaten çalışıyordu ama daha da inşallah bundan sonraki süreçte çalışmasına ve birlikte bir bereketin ortaya çıkmasına vesile olacak bir sürecin başlangıç noktasındayız." ifadelerini kullandı.

Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beykoz'u çok sevdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bunu bizzat kendisiyle yakın zamandaki görüşmelerimizle de şahit olduk. Çocukluk zamanlarında buraya geldiğini, piknikler yaptığını, burada bir takım kıymetli büyüklerinin olduğunu ifade etmişti. Beykoz denildiği zaman Cumhurbaşkanı'mızın gözünün bir başka parladığını biz bizzat orada görmüş olduk. İnşallah AK Parti İl Başkanı olarak Cumhurbaşkanı'mızın destekleriyle, bizler de var gücümüzle Beykoz'umuzda bu değişim sürecinin rahmetine ve bereketine ve toplumumuza da yansımasına hep birlikte şahit olacağız."

AK Parti İstanbul Milletvekili Ümmü Gülşen Öztürk, çok güzel bir etkinlik için burada olduklarını söyledi.

Özellikle Beykozlu seçmenlerin çok mutlu olduğuna değinen Öztürk, "Daha fazla hizmeti daha kolay alabilecekler. Başkanımız genç ve dinamik, güler yüzlü bir başkan. Başarılı olacağına inanıyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun." dedi.

"Bundan sonra Beykoz'da sadece hizmeti konuşacağız."

Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel ise kendisinin çok güzel karşılandığını belirtti.

Gürzel, bugün ilk defa il teşkilatıyla bir araya geldiklerini dile getirerek, "Bundan sonra uzun uzun tanışma fırsatımız olacak her birinizle. Hepinize çok teşekkür ederim. Aranıza beni kattığınız için bu daveti biz de seve seve kabul ettik. Bundan sonra Beykoz'da sadece hizmeti konuşacağız. Bundan sonra herhangi bir kavga, kaosun olmadığı, mutluluk ve güzellik içerisinde hizmet ettiğimiz bir dönem olacak." diye konuştu.

AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan da Belediye Başkan Vekili Gürzel'e AK Parti'ye katılımlarından dolayı teşekkür etti.