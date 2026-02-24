AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, iftar çadırını ziyaret etti

Ak Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığınca kurulan iftar çadırına ziyarette bulundu.

Nasıroğlu, Atatürk Parkı yanında kurulan "AK Gençlik Ramazan Çadırı"nda gençlerle bir araya geldi.

Gençlerle bir süre sohbet eden Nasıroğlu, onların taleplerini dinledi.

Nasıroğlu, ramazan ayının birlik, dayanışma ve kardeşlik ruhunun gençlerin enerjisiyle yaşandığını ifade etti.

Ramazan boyunca çeşitli etkinliklerin düzenleneceği çadırın gençler için önemli bir buluşma noktası olacağını dile getiren Nasıroğlu, "Gençlerimizin heyecanı ve dinamizmi geleceğe olan umudumuzu daha da güçlendiriyor." dedi.

Nasıroğlu, ziyarette gençlerle fotoğraf çektirdi.