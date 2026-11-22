Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Karesi ilçesinde düzenlenen "Genç Esnaf Kahvaltısı" programında gençlerle bir araya geldi.

Ak Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları tarafından bir işletmede düzenlenen programa, Canbey'in yanı sıra AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Bilal Dönmez ile genç esnaf ve partililer katıldı.

Kahvaltıda gençlerle sohbet ederek talep ve görüşlerini dinleyen Canbey, programın ardından yaptığı açıklamada, gençlerle aynı sofrayı paylaşmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Gençlerin enerjisinin ve görüşlerinin kendileri için kıymetli olduğunu ifade eden Canbey, tüm esnafa hayırlı kazançlar diledi.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA