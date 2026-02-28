Haberler

AK Parti Balıkesir İl İnsan Hakları Başkanı Koçak'tan 28 Şubat açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Balıkesir İl İnsan Hakları Başkanı Eşref Koçak, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 29. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

Ak Parti Balıkesir İl İnsan Hakları Başkanı Eşref Koçak, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 29. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

Koçak, partisinin İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ın sadece siyasete değil, topluma yönelik de ağır bir darbe olduğunu belirtti.

Eşref Koçak, 28 Şubat'ın milli ve manevi değerleri hedef aldığını ifade ederek, "Amaçları itibarıyla 27 Mayıs neyse, 12 Eylül neyse, 27 Nisan neyse, 15 Temmuz neyse 28 Şubat da aynı şekilde bir darbedir." dedi.

Ak Parti iktidarı döneminde atılan demokratikleşme adımlarıyla vesayet odaklarının tasfiye edildiğini vurgulayan Koçak, şöyle konuştu:

"Milli irade yeniden inşa edildi. Millet iradesine karşı tanklar yürütülmüş, seçilmiş hükümet görevden el çektirilmiş, başta başörtülü kadınlar olmak üzere mütedeyyin kesimlere yönelik büyük bir zulüm dalgası başlatılmıştır. Bizler AK Parti olarak, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde darbeci zihniyet karşısında dimdik durma irademizi yılmadan sürdüreceğiz. Demokrasi tarihimizde bir daha asla 28 Şubat benzeri süreçlerle karşılaşmamak için milli irade anlayışını daima diri tutmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı! Hamaney'e çağrısı var

İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı
Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz

Yeni görev verdiği isimden programa damga vuran özeleştiri
Kızını Sedat Peker'e emanet eden polis memurunun eşi konuştu

Sedat Peker, canına kıyan polis memurunun isteğini yerine getirdi
Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'in hak mahrumiyeti cezasını onadı

Hakkındaki ceza oy birliğiyle onandı!
İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı! Hamaney'e çağrısı var

İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı
Taraftarlar endişeli! Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı

Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı