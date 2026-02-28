AK Parti Balıkesir İl İnsan Hakları Başkanı Koçak'tan 28 Şubat açıklaması

Ak Parti Balıkesir İl İnsan Hakları Başkanı Eşref Koçak, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 29. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

Koçak, partisinin İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ın sadece siyasete değil, topluma yönelik de ağır bir darbe olduğunu belirtti.

Eşref Koçak, 28 Şubat'ın milli ve manevi değerleri hedef aldığını ifade ederek, "Amaçları itibarıyla 27 Mayıs neyse, 12 Eylül neyse, 27 Nisan neyse, 15 Temmuz neyse 28 Şubat da aynı şekilde bir darbedir." dedi.

Ak Parti iktidarı döneminde atılan demokratikleşme adımlarıyla vesayet odaklarının tasfiye edildiğini vurgulayan Koçak, şöyle konuştu:

"Milli irade yeniden inşa edildi. Millet iradesine karşı tanklar yürütülmüş, seçilmiş hükümet görevden el çektirilmiş, başta başörtülü kadınlar olmak üzere mütedeyyin kesimlere yönelik büyük bir zulüm dalgası başlatılmıştır. Bizler AK Parti olarak, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde darbeci zihniyet karşısında dimdik durma irademizi yılmadan sürdüreceğiz. Demokrasi tarihimizde bir daha asla 28 Şubat benzeri süreçlerle karşılaşmamak için milli irade anlayışını daima diri tutmaya devam edeceğiz."