Mardin'de Avukatlar Günü Kutlaması

Mardin'de AK Parti Artuklu İlçe Kadın Kolları Başkanı Kübra Ortaç, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutladı.

Ortaç, yaptığı açıklamada, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü büyük bir gurur ve sorumluluk bilinciyle karşıladığını belirtti.

Avukatlığın sadece bir meslek değil hakkın, hukukun ve vicdanın temsili olduğunu aktaran Ortaç, şunları kaydetti:

"Bizler, adaletin tesisi için mücadele ederken toplumun huzuru, bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunması adına önemli bir sorumluluğu omuzlarımızda taşıyoruz. Özellikle kadınların haklarını koruma ve güçlendirme noktasında verilen her çabanın, daha adil bir geleceğin inşasında çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Kadınların hayatın her alanında daha güçlü ve etkin olduğu bir Türkiye hedefiyle adaletin, eşitliğin ve hakkaniyetin yanında durmaya devam edeceğiz."

Ortaç, meslektaşlarının gününü tebrik etti.