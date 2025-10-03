AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan İsrail'in alıkoyduğu Metehan Sarı'nın ailesine destek

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan İsrail tarafından Küresel Sumud Filosu'na saldırı sonrası alıkonulan Metehan Sarı'nın ailesine destek vererek, "Pazar günü büyük bir yürüyüşümüz var ama yalnızca o gün değil, Metehan Sarı ve tüm kardeşlerimiz serbest bırakılana kadar meydanları terk etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Özcan, Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistlerin alıkonulmasının ardından başkentte düzenlenen protesto gösterilerine katıldı.

Protestolara katılanlar arasında filoda alıkonulan Metehan Sarı'nın babası Veysel Sarı ve kardeşi Batuhan Sarı da yer aldı.

Özcan, gece boyunca ailenin yanında yer alarak, destek oldu.

"Tek başına zalim düzene karşı"

Gecede yaptığı konuşmasında Özcan, İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik müdahalesini kınadı, son iki yılda insan hakları ve insan onurunun görmezden gelindiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası platformlarda yalnız mücadele verdiğini belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, tüm Müslüman liderlerin sessiz kaldığı bir dönemde tek başına zalim düzene karşı ses yükseltiyor. Onun bu dik duruşu, Hazreti İbrahim'in putların karşısında haykırışını hatırlatıyor. Pazar günü büyük bir yürüyüşümüz var ama yalnızca o gün değil, Metehan Sarı ve tüm kardeşlerimiz serbest bırakılana kadar meydanları terk etmeyeceğiz. Küresel intifada yükseliyor, Müslümanlar kıyama kalkıyor. Allah'ın ipine sarılarak yolumuza devam edeceğiz."