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AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti

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AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, hastane yönetimiyle bir araya geldi ve sağlık alanında yapılan yatırımları değerlendirdi.

Ak Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Çilez ve beraberindeki AK Parti Merzifon Belediye Başkan adayı Fatih Sütcü, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Uzman Dr. Ayşegül Köroğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çilez, bölge halkına hitap eden hastanenin kendini geliştiren, hasta bakımına yoğunlaşan ve hasta memnuniyetini sürekli artıran bir yapı içinde olduğunu söyledi.

Sağlık alanında önemli yatırımların yapıldığını vurgulayan Çilez, şunları söyledi:

"Merzifon sürekli büyüyen ve gelişen bir şehir. Hekim kadrosun sürekli arttığı hastanemizin sınıfı ile alakalı artık bir atılım yapma zamanımız geliyor. İlçemizde nüfusun artması dolayısıyla hastanemize önümüzdeki dönemde ek binayı kazandırmayı arzu ediyoruz. Türkiye'deki önemli sağlık yatırımlarından Amasya'mız da nasibini alıyor. Amasya Bölge Hastanesi'nin temeli önümüzdeki günlerde atılacak. Doktorlarımıza ve tüm hastane personeline çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."

Daha sonra hastanede incelemelerde bulunan Çilez, hasta ve yakınlarına "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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