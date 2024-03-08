AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, İlçenin Gelişimi İçin Projelerini Açıkladı

AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki, ilçenin hak ettiği konuma kavuşması için projeleri olan bir anlayışın seçimden galip çıkacağına inandığını ifade etti.

Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Sanat Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Tiryaki, ilçede üç dönem belediye başkanlığı yaptığını, 5 yıl sonra tekrar Altındağlılarla buluşmaya hazırlandığını söyledi.

2003'te taşındığı Altındağ'da ikamet etmeyi sürdürdüğünü ve bundan gurur duyduğunu belirten Tiryaki, Altındağ'ın 20 yıl önce neredeyse tamamı gecekondularla kaplı, çöplerin varillerle toplandığı bir yer olduğunu anlattı.

Tiryaki, "Kaderine terk edilmiş, sorunları çözülemez gözüken Altındağ'da 'yapılamaz' denilenleri yaptık. Altındağ bu süreçte çok değişti ve güzelleşti." diye konuştu.

Ancak ilçenin sorunlarının bitmediğini belirten Tiryaki, "Altındağ'ın hak ettiği konuma kavuşması için projeleri olan bir anlayışın seçimden galip çıkacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tiryaki, belediye başkanı seçilmesi durumunda Önder, Ulubey, Solfasol, Yıldıztepe, Bağlariçi, Örnek, İskitler, Doğantepe, Başpınar mahallelerinde dönüşüm projelerine başlayacaklarını, Siteler-Ulubey metro hattının Karapürçek'e kadar uzatılması için çalışacaklarını anlattı.

İstihdam ofisleri kuracaklarını, meslek edindirme kursları açacaklarını ifade eden Tiryaki, dar gelirli ailelere ısınma, gıda ve hijyen malzemesi, öğrencilere de ulaşım ve öğrenim desteği sağlayacaklarını bildirdi.

Tiryaki, ilçede restorasyon çalışmalarını da sürdüreceklerini belirterek, "Altındağ kültür, sanat ve turizmin merkezi olacak." dedi.