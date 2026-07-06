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AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Şahin görevinden ayrıldı

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AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin, genel merkezle istişare sonucu görevinden ayrıldığını duyurdu. Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, davasına hizmete devam edeceğini belirtti.

Ak Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Şahin, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti Genel Merkezi ile yaptığı istişare neticesinde, Afyonkarahisar İl Başkanlığı vazifesini bırakma kararı aldığını belirtti.

İl başkanlığı vazifesini tevdi eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ildeki siyasi temsilcisi olma onurunu iki yıldır gururla taşıdığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Bundan dolayı Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkür ederim. Onun arkasında siyaset yapmak bir onurdu. Bundan sonra da davası davam, yolu yolumdur."

Şahin, makamların geçici, ideallerin ebedi olduğunu vurguladı.

Bu süreçte birlikte mücadele ettiği milletvekilleri ve partililere teşekkür eden Şahin, "AK Parti sevdası her zaman kalbimdedir. Farklı mecralarda davama ve sevdama hizmet etmeye devam edeceğim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
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