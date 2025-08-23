AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı Saimbeyli'de Vatandaşlarla Buluştu

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Saimbeyli ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Ak Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Saimbeyli ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Dağlı, beraberindekilerle ilk olarak AK Parti Saimbeyli İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu.

Daha sonra Çeralan, Gökmenler, Çatak ve Kızılağaç mahallelerine geçen Dağlı, vatandaşların taleplerini dinledi.

Kaynak: AA / Ahmet Kaan Temel - Güncel
