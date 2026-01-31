Haberler

AK Parti Adana İl Başkanı Dağlı'dan kentte etkili olan sağanağa ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Adana'daki altyapı yetersizliklerinin her yağmurda felakete yol açtığını belirterek yerel yönetimi eleştirdi. Dağlı, sorunun doğa değil, yönetim beceriksizliği olduğunu ifade etti.

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, yıllardır altyapıya yatırım yapmayan, yağmur suyu hatlarını yenilemeyen, riskli bölgeleri bile bile görmezden gelen bir yerel yönetim anlayışının Adana'yı her yağmurda felakete sürüklediğini belirtti.

Dağlı, kentte dün etkili olan sağanaktan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yaşanan olumsuzlukların artık tesadüf veya doğa olayıyla açıklanamayacak bir noktaya ulaştığını dile getiren Dağlı, şunları ifade etti:

"Aynı cadde ve mahallelerde her yağmurda tekrar eden manzara, Adana Büyükşehir Belediyesinin görevini yapmadığının açık göstergesidir. Bu şehirde sorun yağmur değil, beceriksizliktir. Yıllardır altyapıya yatırım yapmayan, yağmur suyu hatlarını yenilemeyen, riskli bölgeleri bile bile görmezden gelen bir yerel yönetim anlayışı Adana'yı her yağmurda felakete sürüklemektedir. Her seferinde 'olağanüstü yağış' deniliyor. Peki bu yağışlar Adana'ya yeni mi yağıyor? Aynı yağmur başka şehirlerde sele dönüşmüyorsa, burada sorun yönetimdedir. Vatandaşın canı ve malı hiçe sayılmaktadır."

Dağlı, hükümetin Adana için sağladığı imkanların yerel yönetim tarafından etkisiz ve yanlış önceliklerle kullanıldığını belirtti.

Konunun takipçisi olacaklarını aktaran Dağlı, şunları kaydetti:

"Belediyecilik sosyal medya paylaşımıyla değil, altyapı yatırımıyla yapılır. Adana'nın yıllardır çözülmeyen bu sorunu, ihmalkarlığın ve plansızlığın doğrudan sonucudur. Bu tablonun siyasi ve idari sorumlusu Adana Büyükşehir Belediyesidir. Adana sahipsiz değildir. Vatandaşımızın yaşadığı mağduriyetin üzeri örtülemez. Sorumlular hesap vermeli, bu şehir artık ihmale kurban edilmemelidir."

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta patlama! Suikast iddiası var

ABD ile savaşın eşiğindeki İran'da patlama! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trafikteki uçan tekmelerin bedeli ağır oldu

Uçan tekmelerin bedeli ağır oldu
Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı

Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı
Ziynetleri çalmak için eve giren hırsız 120. kez yakalandı

Ziynet hırsızı kadınlar yakalandı! Asıl şok emniyette ortaya çıktı
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu

Acı acı yakarışları kimse duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
Trafikteki uçan tekmelerin bedeli ağır oldu

Uçan tekmelerin bedeli ağır oldu
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

İşte şafak baskınıyla alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
Fuhuş operasyonunda kirli çark! Çiçekçi ve garsonun hesabından milyonlar çıktı

Fuhuş operasyonunda kirli çark! Çiçekçi ve garsondan milyonlar çıktı