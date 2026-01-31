AK Parti Adana İl Başkanı Dağlı'dan kentte etkili olan sağanağa ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, yıllardır altyapıya yatırım yapmayan, yağmur suyu hatlarını yenilemeyen, riskli bölgeleri bile bile görmezden gelen bir yerel yönetim anlayışının Adana'yı her yağmurda felakete sürüklediğini belirtti.

Dağlı, kentte dün etkili olan sağanaktan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yaşanan olumsuzlukların artık tesadüf veya doğa olayıyla açıklanamayacak bir noktaya ulaştığını dile getiren Dağlı, şunları ifade etti:

"Aynı cadde ve mahallelerde her yağmurda tekrar eden manzara, Adana Büyükşehir Belediyesinin görevini yapmadığının açık göstergesidir. Bu şehirde sorun yağmur değil, beceriksizliktir. Yıllardır altyapıya yatırım yapmayan, yağmur suyu hatlarını yenilemeyen, riskli bölgeleri bile bile görmezden gelen bir yerel yönetim anlayışı Adana'yı her yağmurda felakete sürüklemektedir. Her seferinde 'olağanüstü yağış' deniliyor. Peki bu yağışlar Adana'ya yeni mi yağıyor? Aynı yağmur başka şehirlerde sele dönüşmüyorsa, burada sorun yönetimdedir. Vatandaşın canı ve malı hiçe sayılmaktadır."

Dağlı, hükümetin Adana için sağladığı imkanların yerel yönetim tarafından etkisiz ve yanlış önceliklerle kullanıldığını belirtti.

Konunun takipçisi olacaklarını aktaran Dağlı, şunları kaydetti:

"Belediyecilik sosyal medya paylaşımıyla değil, altyapı yatırımıyla yapılır. Adana'nın yıllardır çözülmeyen bu sorunu, ihmalkarlığın ve plansızlığın doğrudan sonucudur. Bu tablonun siyasi ve idari sorumlusu Adana Büyükşehir Belediyesidir. Adana sahipsiz değildir. Vatandaşımızın yaşadığı mağduriyetin üzeri örtülemez. Sorumlular hesap vermeli, bu şehir artık ihmale kurban edilmemelidir."