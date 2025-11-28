Haberler

AJet, Üniversiteli Gençlere Yarı Zamanlı Çalışma Fırsatı Sunuyor

Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, 'Wing Up' adlı istihdam programı ile üniversiteli gençlere havacılık kariyerine ilk adımı atma imkanı sunuyor. Program, çeşitli bölümlerde öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencilerine açıktır.

AJet Genel Müdürlüğünün çeşitli başkanlık ve müdürlüklerindeki idari kadrolarda kariyer imkanı sunan programa, üniversitelerin iktisat, işletme, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, yönetim bilişim sistemleri, endüstri mühendisliği, uçak mühendisliği, uzay ve uçak mühendisliği, işletme mühendisliği ve havacılık yönetimi bölümlerinde örgün öğrenime devam eden 3. ve 4. sınıf öğrencileri başvurabilecek.

Başvurular şirketin "LinkedIn" hesabı ya da "AJet Wing Programı" internet sayfası üzerinden yapılabilecek.

