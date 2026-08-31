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AJet, KKTC'ye ek sefer başlatıyor

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GİRNE’de batan geminin ardından AJet, Çukurova Havalimanı'ndan KKTC'ye ek seferler düzenleneceğini açıkladı.

GİRNE'de batan geminin ardından AJet, Çukurova Havalimanı'ndan KKTC'ye ek seferler düzenleneceğini açıkladı.

Girne açıklarında batan ve 267 kişiyi taşıyan gemide 8 kişi hayatını kaybederken, 20 kişiyi de arama çalışmaları devam ediyor. Yakınlarını görmek için KKTC'ye gitmek isteyen vatandaşlar yoğun taleplerinin ardından AJet, KKTC seferlerinde düzenleme yaptı. Havayolu şirketinden alınan bilgiye göre, Çukurova Havalimanı'ndan adaya ek seferler düzenleneceğini ve talep doğrultusunda seferlerde artış yapılacağını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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