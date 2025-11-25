Haberler

Ajda'nın Kardeşi Kadın Platformu Yürüyüşüne Katıldı

Güncelleme:
Kocaeli Kadın Platformu, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında yürüyüş düzenledi. Ajda Yatar'ın kardeşi Ayla Yatar, yürüyüşte ablasının yaşadığı acılara dikkat çekerek, mahkeme kararının kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Kocaeli Kadın Platformu, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle İzmit ilçesindeki Merkez Bankası önünde bir araya geldi. Kadınlar ellerindeki pankartlar ve sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Caddesi'nden, Kent Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşe; boşandıktan 20 gün sonra eski eşi Vahyettin Polat (39) tarafından uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ajda Yatar'ın (28) kardeşi Ayla Yatar da katıldı. Ayla Yatar, yürüyüşün sonunda açıklamalarda bulundu.

Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde, bugün görülen davada 'boşandığı eşe karşı kasten öldürme' suçundan Vahyettin Polat'ın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını belirten Ayla Yatar, açıklamasında, "Çok şükür beklediğimiz karar bugün geldi. Ablam eski eşinden 11 yıl boyunca işkence görmüştü. Ayrılmaya kalktı boşanmak istedi uzun sürdü ama sonunda boşandı. 20 gün sonra tasarlanarak cani bir şekilde 4 kurşunla yüzünden hedef alınarak öldürüldü. Kadınlarımız bu süreçte hep yanımızda oldu. Allah hepsinden razı olsun, eksikliklerini göstermesin. Çok şükür ağırlaştırılmış müebbet aldı. Bu Ajda'yı geri getirmeyecek ama en azından kafamızı yastığa rahtça koyabileceğiz. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın. Ajda rahat uyusun" dedi.

Haberler.com
